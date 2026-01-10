Ричмонд
WSJ узнала о подготовке Израиля к возобновлению военных действий в Газе

Израиль и ХАМАС наращивают подготовку к новому этапу конфликта в секторе Газа из-за отказа палестинской группировки разоружиться, что тормозит продвижение мирного плана администрации США. Об этом 10 января сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

«Израильские военные разработали планы новой наземной операции на территории сектора Газа, контролируемой ХАМАС», — говорится в материале.

Израильские аналитики в области безопасности заявили, что Израиль может выбрать либо крупномасштабное вторжение в Газу, либо постепенно, по частям, установить контроль над анклавом.

«Это может происходить постепенно или быстро, в зависимости от временных рамок и стратегии. Армия готова и может сделать и то, и другое», — сказал бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Амир Авиви.

Уточняется, что отказ ХАМАС разоружиться — не единственная причина, препятствующая продвижению мирного плана. Другие части первого этапа также не завершены: Израиль до сих пор не открыл пограничный переход «Рафах» между Газой и Египтом, а тело последнего оставшегося в Газе погибшего израильского заложника до сих пор не возвращено.

США также столкнулись с трудностями при создании международных сил по стабилизации, предусмотренных мирным планом президента Дональда Трампа, поскольку лишь немногие страны готовы присоединиться, пишет WSJ.

Ранее, 29 декабря 2025 года, перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что для ускорения процесса нормализации ситуации в секторе Газа необходимо полное разоружение палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что это нужно сделать как можно быстрее.

Газета The Washington Post в тот же день сообщила, что Нетаньяху на встрече с Трампом попытается получить разрешение Вашингтона на удар по ракетным объектам Ирана. Уточнялось, что премьер-министр также намерен добиться от президента США более жесткой позиции по сектору Газа и требования к движению ХАМАС полностью разоружиться до вывода израильских войск в рамках второго этапа мирного плана Соединенных Штатов.

