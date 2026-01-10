В США два адвоката спорят, кому защищать Мадуро

За право представлять в нью-йоркском суде интересы похищенного и вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведут спор сразу два известных адвоката. Об этом сообщает The New York Times.
Речь идёт о Барри Поллаке — бывшем адвокате основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также о Брюсе Фейне, занимавшем при президенте Рональде Рейгане пост помощника заместителя генерального прокурора США.
По данным издания, Поллак, первым приступивший к защите Мадуро, подал в суд жалобу, утверждая, что Фейн пытается вмешаться в дело, хотя никогда не был нанят самим Мадуро и даже не общался с ним лично.
В ответ Фейн также обратился в суд, заявив, что действует «добросовестно» и исходя из просьбы, поступившей от «лиц, заслуживающих доверия, из ближайшего окружения или семьи Мадуро».
«Мне сказали, что быстрота имеет решающее значение, и я действовал соответственно», — пояснил Фейн, подчеркнув чрезвычайный характер ситуации.
Неожиданное обвинение на чужом языке, по его мнению, создаёт риск серьёзных недоразумений и юридических ошибок.
Фейн заверил, что не ставит под сомнение профессионализм Поллака. Он действительно не общался с Мадуро напрямую, но просит судью провести закрытую беседу с обвиняемым, чтобы выяснить его реальные пожелания президента Венесуэлы. Если окажется, что Мадуро не хочет его участия, Фейн готов добровольно выйти из дела.
На данный момент судья ещё не принял решения по этому спору.
Отметим, что до привлечения Поллака интересы Мадуро временно представлял третий адвокат — Дэвид Уикстром. Он был назначен судом.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у ситуации вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро существует два возможных варианта развития.