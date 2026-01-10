Ричмонд
Экс-глава района Свердловской области Еремеев умер спустя 2 месяца после ухода

В Свердловской области Нижнесергинского района скончался бывший глава Валерий Еремеев, который ушёл в отставку два месяца назад. Печальную новость сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Источник: Life.ru

«Ушёл глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берёг его», — написала Мерзлякова, вспоминая заслуги Еремеева.

Еремеев активно помогал беженцам с Украины, принимал их на свои плечи и лично заботился о детях района. Омбудсмен рассказала, как 1 сентября, когда деньги на школу задержали, он сам отвёз первоклашек в магазин, чтобы их одеть и обуть. Также чиновник участвовал в ликвидации последствий наводнений и сохранял преподавание предметов с элементами татарской и марийской культур в местных школах. Валерий Еремеев возглавлял Нижнесергинский район 18 лет — с 2007 по 2025 год. 12 ноября 2025 года он ушёл в отставку по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Тамбова Алексей Ильин скончался на 64-м году жизни. Алексей Юрьевич был тесно связан с Тамбовом: окончил и преподавал в Тамбовском государственном университете, стал профессором, а затем прошёл путь от депутата городского совета до первого вице-мэра при Валерии Ковале.

