Экс-глава района Свердловской области Еремеев умер спустя 2 месяца после ухода

«Ушёл глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берёг его», — написала Мерзлякова, вспоминая заслуги Еремеева.
Еремеев активно помогал беженцам с Украины, принимал их на свои плечи и лично заботился о детях района. Омбудсмен рассказала, как 1 сентября, когда деньги на школу задержали, он сам отвёз первоклашек в магазин, чтобы их одеть и обуть. Также чиновник участвовал в ликвидации последствий наводнений и сохранял преподавание предметов с элементами татарской и марийской культур в местных школах. Валерий Еремеев возглавлял Нижнесергинский район 18 лет — с 2007 по 2025 год. 12 ноября 2025 года он ушёл в отставку по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что бывший мэр Тамбова Алексей Ильин скончался на 64-м году жизни. Алексей Юрьевич был тесно связан с Тамбовом: окончил и преподавал в Тамбовском государственном университете, стал профессором, а затем прошёл путь от депутата городского совета до первого вице-мэра при Валерии Ковале.
