Экс-глава района Свердловской области Еремеев умер спустя 2 месяца после ухода

Еремеев активно помогал беженцам с Украины, принимал их на свои плечи и лично заботился о детях района. Омбудсмен рассказала, как 1 сентября, когда деньги на школу задержали, он сам отвёз первоклашек в магазин, чтобы их одеть и обуть. Также чиновник участвовал в ликвидации последствий наводнений и сохранял преподавание предметов с элементами татарской и марийской культур в местных школах. Валерий Еремеев возглавлял Нижнесергинский район 18 лет — с 2007 по 2025 год. 12 ноября 2025 года он ушёл в отставку по состоянию здоровья.