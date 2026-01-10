«Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже лишены силы, поскольку они основаны на поддержке США. Без Вашингтона эта “коалиция желающих” ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну», — говорится в материале.
Декларация «коалиции желающих» создаёт основу для военного укрепления Украины за счёт отправки европейских солдат и вооружений. Вместо продвижения к миру на Украине, такая стратегия ведёт к прямому столкновению с Москвой. Также отмечается, что Россия с самого начала предупреждала о недопустимости присутствия европейских солдат НАТО на территории страны, о котором продолжает говорить Макрон.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается возможная сделка с администрацией США Дональда Трампа. Европейские страны могут согласиться на расширение американского влияния в Гренландии в обмен на более твёрдые гарантии безопасности для Украины, пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
