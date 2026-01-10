Декларация «коалиции желающих» создаёт основу для военного укрепления Украины за счёт отправки европейских солдат и вооружений. Вместо продвижения к миру на Украине, такая стратегия ведёт к прямому столкновению с Москвой. Также отмечается, что Россия с самого начала предупреждала о недопустимости присутствия европейских солдат НАТО на территории страны, о котором продолжает говорить Макрон.