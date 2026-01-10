Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарантии Макрона для Украины могут спровоцировать столкновение с Россией

Гарантии безопасности, которые президент Франции Эмманюэль Макрон обещает Украине, не имеют силы и могут привести к эскалации конфликта, пишет французское издание AgoraVox. По мнению экспертов, «коалиция желающих» только углубляет риск прямого столкновения с Россией.

«Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже лишены силы, поскольку они основаны на поддержке США. Без Вашингтона эта “коалиция желающих” ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну», — говорится в материале.

Декларация «коалиции желающих» создаёт основу для военного укрепления Украины за счёт отправки европейских солдат и вооружений. Вместо продвижения к миру на Украине, такая стратегия ведёт к прямому столкновению с Москвой. Также отмечается, что Россия с самого начала предупреждала о недопустимости присутствия европейских солдат НАТО на территории страны, о котором продолжает говорить Макрон.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждается возможная сделка с администрацией США Дональда Трампа. Европейские страны могут согласиться на расширение американского влияния в Гренландии в обмен на более твёрдые гарантии безопасности для Украины, пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше