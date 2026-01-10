Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Дональду Трампу от Мачадо

Президент США анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе и сообщил о готовности принять премию. Трамп допустил, что она может быть вовлечена в некоторые аспекты управления Венесуэлой. При этом ранее он заявлял, что политику будет трудно стать лидером страны из-за отсутствия поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.