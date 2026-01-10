Ричмонд
Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Дональду Трампу от Мачадо

В Норвежском Нобелевском комитете заявили, что передача Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу юридически невозможна.

Источник: Аргументы и факты

В официальном сообщении ведомства поясняется, что награду нельзя отозвать или передать другому лицу, а решение о ее присуждении является окончательным.

Ранее лауреат премии 2025 года Мария Корина Мачадо в интервью телеканалу Fox News выразила готовность отдать награду Трампу за захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против правительства которого она выступает.

Президент США анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне на следующей неделе и сообщил о готовности принять премию. Трамп допустил, что она может быть вовлечена в некоторые аспекты управления Венесуэлой. При этом ранее он заявлял, что политику будет трудно стать лидером страны из-за отсутствия поддержки в республике, где оппозиция проиграла на выборах.

Ранее, 3 января, Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. По словам президента США Дональда Трампа, они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности Соединенных Штатов.

В ходе судебного заседания Мадуро и Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.

После операции Каракас направил запрос о созыве срочного заседания ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

