Pravda: Словакия подтвердила отказ от оказания военной помощи Украине

«Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС», — привел портал слова президента Словакии.
Премьер Словакии Роберт Фицо в свою очередь указал на утрату уважения к международному праву, заявив, что «сегодня мировой порядок не существует, не существует механизм международного права». Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что «ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня».
Братислава, как отмечают словацкие СМИ, настаивает на немедленном прекращении боевых действий и скорейшем дипломатическом решении конфликта на Украине, при предоставлении ей долговременных гарантий безопасности.