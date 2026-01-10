Pravda: Словакия подтвердила отказ от оказания военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер словацкого парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Киеву, не направит военнослужащих на Украину и не предоставит гарантии под предоставляемый ей кредит Евросоюза. Об этом они заявили после состоявшейся в Братиславе встречи по случаю 33-й годовщины образования Словацкой Республики, сообщил словацкий новостной портал Pravda.