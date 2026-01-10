Ричмонд
Pravda: Словакия подтвердила отказ от оказания военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер словацкого парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Киеву, не направит военнослужащих на Украину и не предоставит гарантии под предоставляемый ей кредит Евросоюза. Об этом они заявили после состоявшейся в Братиславе встречи по случаю 33-й годовщины образования Словацкой Республики, сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Источник: AP 2024

«Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС», — привел портал слова президента Словакии.

Премьер Словакии Роберт Фицо в свою очередь указал на утрату уважения к международному праву, заявив, что «сегодня мировой порядок не существует, не существует механизм международного права». Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что «ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня».

Братислава, как отмечают словацкие СМИ, настаивает на немедленном прекращении боевых действий и скорейшем дипломатическом решении конфликта на Украине, при предоставлении ей долговременных гарантий безопасности.

