Посол РФ Мелик-Багдасаров заявил о стабильной обстановке в Венесуэле

Власти Венесуэлы контролируют общественный порядок в стране, сообщил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Источник: Аргументы и факты

Обстановка в Венесуэле на данный момент достаточно стабильная, власти страны уверенно контролируют общественный порядок. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

Каракас заявляет о неизменности внешнеполитического курса, страна привержена договору о стратегическом партнерстве с Россией, подчеркнул дипломат.

«На самом деле, текущая обстановка в стране достаточно стабильная, власти уверенно контролируют общественный порядок», — отметил Мелик-Багдасаров.

Ранее дипломат напомнил, что в 2025 году вступил в силу межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Данный документ не является ситуативным и закладывает основу для взаимодействия во всех ключевых сферах, сказал Мелик-Багдасаров по итогам встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

10 января американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому доходы от продажи венесуэльской нефти, находящиеся на счетах Минфина Соединённых Штатов особым образом замораживаются «во имя блага народов США и Венесуэлы».

