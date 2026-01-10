«США разжигают хаос»: Иран обвинил Вашингтон в подстрекательстве к беспорядкам

«США, полагая, что Исламская Республика Иран похожа на другие страны, предпринимают действия другим путём, подстрекая некоторых к созданию беспорядков и хаоса. Но народ Ирана будет крепче, чем когда-либо, поддерживать свою страну и государственный строй», — сказал Пезешкиан.
Иранский лидер подчеркнул, что США уже нарушали международные нормы и совершали преступления против человечности, даже когда велись переговоры. Сейчас, по его словам, американские действия направлены на дестабилизацию внутри страны, однако они не смогут поколебать поддержку народа своему государству.
Ранее сообщалось, что не менее 217 человек могли погибнуть в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана. Большинство жертв — молодые люди, в том числе несколько человек были убиты у полицейского участка на севере города, когда силы безопасности открыли огонь из пулемётов.
