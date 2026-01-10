«США разжигают хаос»: Иран обвинил Вашингтон в подстрекательстве к беспорядкам

Ранее сообщалось, что не менее 217 человек могли погибнуть в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана. Большинство жертв — молодые люди, в том числе несколько человек были убиты у полицейского участка на севере города, когда силы безопасности открыли огонь из пулемётов.