Министр обороны Франкен: Бельгия не готова к войне будущего с дронами и ИИ

Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что страна не готова к войне будущего с применением беспилотников, роботов и ИИ.
«То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы», — уверен глава Минобороны Бельгии.
Франкен известен своими скандальными заявлениями. В конце 2025 года в интервью фламандскому изданию HUMO он пригрозил «стереть Москву с карты мира» в случае якобы «ракетных ударов РФ по Брюсселю». Позднее он попытался оправдаться, разместив в соцсетях пост с песней певицы Селены Гомес Calm Down («Успокойся»). Глава Минобороны Бельгии тогда заверил, что НАТО не хочет войны с Россией.
Ранее Франкен заявил, что гордится разрешением кризиса с туалетами в военных казармах.