Министр обороны Франкен: Бельгия не готова к войне будущего с дронами и ИИ

Франкен известен своими скандальными заявлениями. В конце 2025 года в интервью фламандскому изданию HUMO он пригрозил «стереть Москву с карты мира» в случае якобы «ракетных ударов РФ по Брюсселю». Позднее он попытался оправдаться, разместив в соцсетях пост с песней певицы Селены Гомес Calm Down («Успокойся»). Глава Минобороны Бельгии тогда заверил, что НАТО не хочет войны с Россией.