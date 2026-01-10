Ричмонд
Трамп на фоне протестов в Иране сообщил, что США готовы помочь

Трамп заявил о готовности помочь иранским протестующим.

Источник: Аргументы и факты

На фоне массовых протестов в Иране президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран стремится к свободе, «возможно, как никогда раньше».

«США готовы помочь!!!», — написал он в социальной сети Truth Social.

При этом американский лидер не уточнил, в чём именно будет заключаться предложенная «помощь» Ирану.

Ранее Трамп не раз предупреждал, что Вашингтон нанесёт мощный удар по Ирану, если власти страны применят силу против демонстрантов и те пострадают.

Накануне сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви призвал жителей страны к захвату городов. Он также попросил участников протестов, особенно тех, кто работает в ключевых секторах экономики, выйти на всеобщую забастовку.

В свою очередь, власти Ирана призвали жителей страны выйти на улицы 12 января в знак протеста против погромов.

