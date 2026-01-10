НАБУ провело обыски у водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у водителя бывшего руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в ходе следственных действий представителями НАБУ были изъяты телефоны и электронные носители. Источник также сообщает, что в настоящий момент расследование по делу Ермака находится в активной фазе.
Ранее KP.RU сообщал, что в ноябре 2025 года в квартире Андрея Ермака прошли обыски. Сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели в жилище экс-главы офиса Зеленского процессуальные действия. При этом сам Ермак подчеркнул, что не создавал никаких препятствий для правоохранителей в ходе обысков.