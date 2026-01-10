Посол РФ: при захвате президентского дворца в Венесуэле погибли горничные

В ходе военной операции США в Венесуэле велся ураганный огонь, сообщил посол России в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьев Live». По его словам, во время нападения на президентский дворец погибли горничные и другие представители обслуживающего персонала.
«Настолько мощным был ураганный огонь, что по сути, действительно огонь велся по всему, что шевелится. Поэтому погибли там и горничные, и другие представители обслуживающего персонала. Это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — сказал он.
Ранее, 3 января, Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. По словам президента США Дональда Трампа, они предстанут перед судом по обвинениям в причастности к наркотерроризму и угрозе безопасности Соединенных Штатов.
В ходе судебного заседания Мадуро и Флорес отвергли все предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.
После операции Каракас направил запрос о созыве срочного заседания ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. В понедельник она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.