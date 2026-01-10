Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный в соцсетях боевик ВСУ «Мольфар» ликвидирован в зоне СВО

Публиковавший в соцсетях видео с передовой военный ВСУ Сергей Матвеев устранен в зоне спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Матвеев, известный в социальных сетях под псевдонимом «Мольфар», ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что Матвеев был устранен 5 января 2026 года. В боевых действия на Украине он принимал участие в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов. «Мольфар» снимал видеоролики с передовой, активно выкладывая из в социальные сети.

Ранее KP.RU сообщал, что на Запорожском направлении в зоне спецоперации был ликвидирован основатель запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Русский добровольческий корпус»* Денис Капустин**. Отмечается, что он был устранен при помощи FPV-дрона.

* террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

** включен в перечень экстремистов и террористов.