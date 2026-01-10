Премия раздора: Нобелевский комитет охладил амбиции Трампа и Мачадо одним заявлением

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался оказывать политическую поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По данным американских СМИ, в Белом доме были разочарованы тем, что политик не отказалась от Нобелевской премии мира в пользу президента США. Источники утверждали, что именно этот шаг мог бы радикально изменить отношение Вашингтона к её политическому будущему.