Премия раздора: Нобелевский комитет охладил амбиции Трампа и Мачадо одним заявлением

Поводом для разъяснений стало заявление лауреата премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Политик сообщила о готовности отказаться от награды в пользу Трампа, поскольку он сыграл ключевую роль в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ситуацию подогрел и сам американский лидер: Трамп подтвердил готовность принять премию и анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне. При этом он дал понять, что допускает её участие в будущих управленческих процессах Венесуэлы, хотя ещё недавно сомневался в её политических перспективах из-за слабой поддержки внутри страны.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался оказывать политическую поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По данным американских СМИ, в Белом доме были разочарованы тем, что политик не отказалась от Нобелевской премии мира в пользу президента США. Источники утверждали, что именно этот шаг мог бы радикально изменить отношение Вашингтона к её политическому будущему.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.