Мема убеждён, что присутствие западных военных на Украине представляет собой одну из ключевых причин конфликта с Россией, которая ни при каких условиях не согласится на размещение там войск НАТО. Для урегулирования ситуации, подчеркнул он, необходим европейский дипломатический курс, направленный на снижение напряжённости.