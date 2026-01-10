Ричмонд
На Западе призвали Макрона объединиться с Мелони для восстановления диалога с Россией

Член финской политической силы «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой инициативы Парижа о направлении военного контингента на Украину.

В своём обращении, опубликованном в социальной сети X, он призвал президента Франции Эммануэля Макрона к сотрудничеству с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Целью такого альянса, по мнению политика, должно стать преодоление многолетней политической неэффективности Европейского союза, возобновление диалога с Россией и недопущение дальнейшей эскалации.

Мема убеждён, что присутствие западных военных на Украине представляет собой одну из ключевых причин конфликта с Россией, которая ни при каких условиях не согласится на размещение там войск НАТО. Для урегулирования ситуации, подчеркнул он, необходим европейский дипломатический курс, направленный на снижение напряжённости.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев сделал резкое заявление о деятельности Евросоюза и Британии.

