Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на российский город

Силами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки над городом Воронеж были обнаружены, уничтожены и подавлены около десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, подчеркнув оперативную работу дежурных расчётов.