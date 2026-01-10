Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на российский город

Силами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки над городом Воронеж были обнаружены, уничтожены и подавлены около десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, подчеркнув оперативную работу дежурных расчётов.
«Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.
Напомним, что три украинских беспилотника перехвачены вечером в субботу средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Северском районе Кубани.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО в период с 09:00 до 16:00 мск субботы перехватил над Россией 33 украинских беспилотника.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.