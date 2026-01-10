Ричмонд
Fox News: США наносят удары по объектам ИГ* в Сирии

Американские военные нанесли удары по группировке «Исламское государство»* в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты наносят удары по объектам группировки ИГИЛ* на территории Сирии. Об этом информирует телеканал Fox News. Речь идёт о так называемых ударах возмездия за гибель американских военных на территории этой страны в декабре 2025 года, информирует канал, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, 13 декабря совместные силы Сирии и Соединенных Штатов были атакованы в районе Пальмиры, расположенном в центральной части сирийской провинции Хомс.

При этом два американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты, трое пострадали.

Президент США Дональд Трамп после этого пришёл в ярость и заявил, что гибель американских военных не останется безнаказанной. Он пригрозил исламистам серьезными ответными мерами.

Тем временем в администрации президента США Дональда Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по территории Ирана.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

