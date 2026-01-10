Fox News: США наносят удары по объектам ИГ* в Сирии

Соединённые Штаты наносят удары по объектам группировки ИГИЛ* на территории Сирии. Об этом информирует телеканал Fox News. Речь идёт о так называемых ударах возмездия за гибель американских военных на территории этой страны в декабре 2025 года, информирует канал, ссылаясь на собственные источники.