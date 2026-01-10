Ричмонд
Трамп издал указ о защите дохода от продаж венесуэльской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на защиту активов Венесуэлы от судебных претензий.

Согласно указу, опубликованному в пятницу администрацией Белого дома, денежные средства, вырученные от продажи венесуэльской нефти и размещенные на счетах Министерства финансов США, объявляются суверенной собственностью правительства.

Документ делает недействительными любые попытки наложения ареста, взыскания или изъятия данных средств через судебные решения и иные юридические процедуры. При этом управление этими активами и их переводы будут осуществляться Казначейством строго в соответствии с указаниями государственного секретаря США.

Ранее сообщалось, что Канада опасается стать следующей целью Трампа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

