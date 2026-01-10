Ричмонд
Трамп запретил американским судам арестовывать деньги от венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически закрывает доступ судам к деньгам от продажи венесуэльской нефти. Речь идёт о средствах, которые хранятся на счетах американского Минфина и могли стать объектом исков и взысканий.

Источник: Life.ru

Согласно документу, эти деньги официально признаются суверенной собственностью правительства Венесуэлы, несмотря на их нахождение в США. Любые попытки ареста, удержания или изъятия средств через судебные решения объявлены недействительными.

При этом контроль за движением денег остаётся за Вашингтоном: все выплаты и переводы возможны только по указанию Минфина США и в координации с госсекретарём. Таким образом, Белый дом одновременно защищает венесуэльскую выручку от судов и сохраняет полный политический контроль над её использованием.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп отказался требовать от Венесуэлы компенсации за прошлые потери американских нефтяных компаний. По его словам, эти убытки стали следствием политики предыдущей администрации США. В Белом доме заявили, что отношения с Каракасом планируется выстраивать заново, без возврата к старым финансовым претензиям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

