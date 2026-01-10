Маск назвал Британию «тюремным островом»

Предприниматель Илон Маск в резкой форме раскритиковал политику Великобритании, сравнив страну с «тюремным островом».
Его комментарий стал реакцией на обнародованные данные о массовых арестах за высказывания в социальных сетях. Согласно информации, распространенной в СМИ, за 2023 год британские правоохранительные органы задержали более 12 тысяч человек за комментарии в интернете.
Большинство этих арестов, как сообщается, было связано с публикациями, содержащими критику или оскорбления в адрес мигрантов. Ежедневно в королевстве фиксируется в среднем около тридцати подобных инцидентов, что и вызвало столь жёсткую оценку со стороны главы компаний Tesla и SpaceX.
Ранее сообщалось, что Маск неожиданно ответил на угрозы премьера Британии Кира Стармера.
