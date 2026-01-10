Ричмонд
В США начали предварительное обсуждение удара по Ирану

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели предварительное обсуждение возможных вариантов военного удара по Ирану, который может быть нанесён в случае возникновения необходимости.

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели предварительное обсуждение возможных вариантов военного удара по Ирану, который может быть нанесён в случае возникновения необходимости.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, эти переговоры носят предварительный характер и являются стандартным элементом военно-стратегического планирования. Официальные лица, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что никакой неминуемой атаки на Иран в настоящее время не готовится, конкретный курс действий ещё не согласован, а переброски военной техники или войск для подготовки к операции не производилось.

Ранее сам Трамп заявлял, что Соединённые Штаты могут нанести «сокрушительный удар» по руководству Исламской Республики, если сочтут это целесообразным. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о готовности Вашингтона применить силу в гипотетической ситуации гибели иранских протестующих.

Ранее сообщалось, что Трамп издал указ о защите дохода от продаж венесуэльской нефти.

