В США начали предварительное обсуждение удара по Ирану

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, эти переговоры носят предварительный характер и являются стандартным элементом военно-стратегического планирования. Официальные лица, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что никакой неминуемой атаки на Иран в настоящее время не готовится, конкретный курс действий ещё не согласован, а переброски военной техники или войск для подготовки к операции не производилось.