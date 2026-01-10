WSJ: В администрации Трампа обсудили планы возможных ударов по Ирану

Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США, по его мнению, пытаются подталкивать страну к внутренней нестабильности. Он утверждает, что Вашингтон рассчитывает спровоцировать беспорядки, однако иранское общество, как подчеркнул политик, останется верно государству и действующему строю. По его словам США уже нарушали международные нормы и совершали действия, которые он назвал преступлениями против человечности — в том числе в периоды, когда шли переговоры. Сейчас американская линия направлена на раскачивание ситуации внутри Ирана, но эти попытки не смогут подорвать поддержку власти со стороны населения, указал он.