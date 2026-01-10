WSJ: В администрации Трампа обсудили планы возможных ударов по Ирану

«Чиновники администрации Трампа провели предварительные обсуждения того, как осуществить атаку на Иран при необходимости, в том числе объекты, которые могут стать целями», — говорится в публикации.
Как пишет WSJ, среди рассматриваемых вариантов фигурирует широкомасштабная серия авиаударов по нескольким объектам. При этом источники подчёркивают: обсуждения укладываются в стандартное военное планирование, признаков подготовки к реальной операции пока нет — консенсуса по ударам, как утверждается, тоже. Кроме того, по словам собеседников, переброски войск или техники для такой атаки не фиксировалось.
Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США, по его мнению, пытаются подталкивать страну к внутренней нестабильности. Он утверждает, что Вашингтон рассчитывает спровоцировать беспорядки, однако иранское общество, как подчеркнул политик, останется верно государству и действующему строю. По его словам США уже нарушали международные нормы и совершали действия, которые он назвал преступлениями против человечности — в том числе в периоды, когда шли переговоры. Сейчас американская линия направлена на раскачивание ситуации внутри Ирана, но эти попытки не смогут подорвать поддержку власти со стороны населения, указал он.
