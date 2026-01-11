Киев намерен добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов РФ

В ноябре прошлого года песня «Банк» российских исполнителей Zivert (Юлия Зиверт) и Icegergert (Георгий Гергерт) заняла первое место среди самых прослушиваемых композиций на Украине, свидетельствуют данные платформы Apple Music. Их трек возглавил список из 100 самых популярных песен в Apple Music на Украине, оставив позади украинских исполнителей. Треки российских исполнителей не в первый раз возглавляют топы таких платформ, как Apple Music и Spotify. 23 июня 2025 года Украинское агентство по авторским и смежным правам в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка.