Киев намерен добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов РФ

«Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — заявил Власюк. Видеозапись этого заявления опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».
Власюк сообщил, что украинские власти уже ввели санкции против более чем 100 российских музыкантов.
«Я думаю, что мы этот список немного расширим и попробуем убедить стриминговые платформы, чтобы этого контента не было на территории Украины», — сказал он.
Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. Летом прошлого года заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных стриминговых платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music, призвала языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.
В ноябре прошлого года песня «Банк» российских исполнителей Zivert (Юлия Зиверт) и Icegergert (Георгий Гергерт) заняла первое место среди самых прослушиваемых композиций на Украине, свидетельствуют данные платформы Apple Music. Их трек возглавил список из 100 самых популярных песен в Apple Music на Украине, оставив позади украинских исполнителей. Треки российских исполнителей не в первый раз возглавляют топы таких платформ, как Apple Music и Spotify. 23 июня 2025 года Украинское агентство по авторским и смежным правам в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка.