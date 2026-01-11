Хотела поделиться: Нобелевский комитет не разрешил Мачадо отдать премию мира Трампу

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо не имеет права передать её президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал Нобелевский комитет после того, как она заявила о желании переадресовать ему полученную награду.
«Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу. После объявления решение остается в силе навсегда», — сказано в релизе, опубликованном на сайте Нобелевского комитета на фоне заявлений Мачадо о её желании передать полученную премию американскому лидеру.
Напомним, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо стала лауреатом премии мира в 2025 году. В то же время Трамп заявлял о своём желании получить эту награду ещё во время первого президентского срока. Члены Норвежского нобелевского комитета не раз критиковали Трампа в соцсетях, а в Европе над его желанием получить нобелевку просто насмехались.
Напомним, Мачадо поддержала удары США по территории Венесуэлы. В своем заявлении она от имени народа своей страны поблагодарила Дональда Трампа.
При этом она заявила, что атака США на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро доказывают, что американский лидер заслуживает Нобелевской премии мира. Мачадо заявила о готовности передать премию Трампу, добавив, что таково не её личное желание, но желание всего народа Венесуэлы.