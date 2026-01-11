Ричмонд
Хотела поделиться: Нобелевский комитет не разрешил Мачадо отдать премию мира Трампу

Нобелевский комитет исключил передачу премии мира Дональду Трампу от Мачадо.

Источник: Комсомольская правда

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо не имеет права передать её президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал Нобелевский комитет после того, как она заявила о желании переадресовать ему полученную награду.

«Нобелевскую премию нельзя отозвать, разделить или передать другому лицу. После объявления решение остается в силе навсегда», — сказано в релизе, опубликованном на сайте Нобелевского комитета на фоне заявлений Мачадо о её желании передать полученную премию американскому лидеру.

Напомним, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо стала лауреатом премии мира в 2025 году. В то же время Трамп заявлял о своём желании получить эту награду ещё во время первого президентского срока. Члены Норвежского нобелевского комитета не раз критиковали Трампа в соцсетях, а в Европе над его желанием получить нобелевку просто насмехались.

Напомним, Мачадо поддержала удары США по территории Венесуэлы. В своем заявлении она от имени народа своей страны поблагодарила Дональда Трампа.

При этом она заявила, что атака США на Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро доказывают, что американский лидер заслуживает Нобелевской премии мира. Мачадо заявила о готовности передать премию Трампу, добавив, что таково не её личное желание, но желание всего народа Венесуэлы.

