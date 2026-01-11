Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удары по ИГ* в Сирии

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что американские силы совместно с партнёрами нанесли масштабные удары по целям, связанным с террористической группировкой «Исламское государство»*, на территории Сирии. В СЕНТКОМ уточнили, что атака пришлась на «ряд связанных с ИГ* целей» и является частью операции Hawkeye Strike.

Источник: Life.ru

В сообщении командования говорится, что операция началась 19 декабря 2025 года по распоряжению президента США Дональда Трампа и стала ответом на нападение ИГ* на силы США в районе Пальмиры 13 декабря. По версии Пентагона, тогда погибли двое бойцов Национальной гвардии США и американский переводчик, которые поддерживали операции против ИГ в регионе.

Ранее Fox News со ссылкой на источники сообщал, что удары наносятся «в качестве возмездия» за гибель американских военнослужащих и переводчика.

А несколько дней назад Франция и Великобритания провели совместный авиаудар по подземному объекту «Исламского государства»* недалеко от Пальмиры. Цель использовалась как склад оружия и взрывчатых веществ. Удар нанесли вечером в субботу, 3 января. К французским самолётам присоединились британские RAF Typhoon FGR4, работавшие при поддержке заправщика Voyager. Сообщается, что британская авиация применяла управляемые авиабомбы Paveway IV, нанося удары по системе туннелей, ведущих к объекту, чтобы вывести его из строя и лишить боевиков инфраструктуры.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше