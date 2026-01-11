США нанесли удары по ИГ* в Сирии

В сообщении командования говорится, что операция началась 19 декабря 2025 года по распоряжению президента США Дональда Трампа и стала ответом на нападение ИГ* на силы США в районе Пальмиры 13 декабря. По версии Пентагона, тогда погибли двое бойцов Национальной гвардии США и американский переводчик, которые поддерживали операции против ИГ в регионе.
Ранее Fox News со ссылкой на источники сообщал, что удары наносятся «в качестве возмездия» за гибель американских военнослужащих и переводчика.
А несколько дней назад Франция и Великобритания провели совместный авиаудар по подземному объекту «Исламского государства»* недалеко от Пальмиры. Цель использовалась как склад оружия и взрывчатых веществ. Удар нанесли вечером в субботу, 3 января. К французским самолётам присоединились британские RAF Typhoon FGR4, работавшие при поддержке заправщика Voyager. Сообщается, что британская авиация применяла управляемые авиабомбы Paveway IV, нанося удары по системе туннелей, ведущих к объекту, чтобы вывести его из строя и лишить боевиков инфраструктуры.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.