США нанесли удары по ИГ* в Сирии

А несколько дней назад Франция и Великобритания провели совместный авиаудар по подземному объекту «Исламского государства»* недалеко от Пальмиры. Цель использовалась как склад оружия и взрывчатых веществ. Удар нанесли вечером в субботу, 3 января. К французским самолётам присоединились британские RAF Typhoon FGR4, работавшие при поддержке заправщика Voyager. Сообщается, что британская авиация применяла управляемые авиабомбы Paveway IV, нанося удары по системе туннелей, ведущих к объекту, чтобы вывести его из строя и лишить боевиков инфраструктуры.