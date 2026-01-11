Курская область, 11 января.
В Сумском и Краснопольском районах Сумской области штурмовики подразделений «Север» продвинулись на 15 участках линии боевого соприкосновения. В общем нашим военным удалось пройти около 800 метров вглубь.
В районе Андреевки боевики 158 ОМБр игнорируют приказы командиров, такая же ситуация и в 119 ОБр теробороны. Причина — отсутствие ротации и потеря боевой устойчивости подразделениями ВСУ.
В районе границ Курской области продолжаются удары по боевикам киевского режима. Артиллерия «северян» атакует позиции противника на Тёткинском и Глушковском участках фронта. ВС РФ нанесли удары по ВСУ в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины.
Донецкая Народная Республика, 11 января.
Штурмовики 20-й армии ВС РФ прорвались на четыре километра вглубь обороны противника на Славянском направлении. Наши бойцы прошли путь от ж/д станции «Яровая» до восточных окраин Святогорска через лес в районе болота Мартыненково, чем приблизили непосредственно штурм города.
Также под контроль Армии России перешёл трёхкилометровый участок вдоль реки Северский Донец.
— Со стороны ж/д станции «Сосновое» поджимается северный охват Святогорска, что указывает на начало формирования тактического кармана вокруг населённого пункта, — пишут авторы телеграм-канала «Военная хроника».
Сейчас все переправы украинских формирований через Северский Донец уничтожают с помощью авиабомб и ракет. Из-за этого у 115-й механизированной бригады ВСУ появились серьёзные проблемы с логистикой.
На юго-востоке от Краматорска солдаты Добровольческого корпуса освободили два села — Веролюбовку и Марково. Также под контроль российских сил перешла большая часть Миньковки — села возле трассы от Славянска до Артёмовска (Бахмута). На Лиманском направлении ВС РФ заняли восточную часть села Яровая.
Кроме того, подразделения 150-й мотострелковой дивизии закрепились в селе Торецкое, которое находится северо-западнее Софиевки, пишет военный аналитик Анатолий Радов.
Запорожская область, 11 января.
Группировка «Восток» движется к посёлку Покровское Днепропетровской области, который находится севернее Гуляйполя. Накануне наши бойцы освободили село Братское.
Кроме того, под контроль Российской армии перешло село Зелёное, которое примыкает к Гуляйполю, а также балка рядом с ним.
— После выхода из Гуляйполя наши подразделения продолжили движение на запад. Сейчас у ВСУ остаётся карман между Гуляйполем и Дорожнянкой, который требуется зачистить, — сообщает «Архангел Спецназа».
Затем подразделениям «Востока» предстоит штурм позиций ВСУ на рубеже Зализничное — Верхняя Терса, где сейчас находятся передовые пункты управления подразделениями украинских боевиков.
Точное попадание: «Гиацинт-Б» лишает противника боеприпасов. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Орешник» во Львове: поражение инфраструктуры без боевой части.
Накануне ВС РФ нанесли удар «Орешником» по газохранилищу в городе Стрый Львовской области. Ракеты были без боевой части, то есть — без взрывчатки. Мэр Львова Садовый признался, что повреждения от удара катастрофические и возрадовался, что боеприпас был без взрывчатых веществ.
— Если бы эта баллистическая ракета несла боевую часть, ущерб был бы несопоставим. Там не было боевой части, поэтому обошлось большим шумом. Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны, но не такие, какие могли бы быть, — рассказал Садовый.
В то же время авторы телеграм-канала «Военный осведомитель» отмечают, что целью как минимум части боевых блоков «Орешника» мог быть район аэропорта Львов и Львовского авиаремонтного завода.
Коррупция в ТЦК Украины: Буданов* о взятках за избежание мобилизации.
Новоиспечённый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* нашёл коррупцию в самом неожиданном месте. Экс-глава ГУР Украины заявил, что в ТЦК берут взятки. При этом он отметил, что злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины сейчас недопустимы.
Правда, Буданов* чуть опоздал, ещё в начале 2025-го депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что сотрудники украинских военкоматов предлагают гражданам заплатить до семи тысяч долларов и избежать мобилизации. Что будет с теми, у кого нет столько денег, все знают — их ждёт «бусификация».
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.