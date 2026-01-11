Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости срочной подготовки страны к войне нового типа, подчеркнув нынешнюю неготовность армии к такому конфликту.
В интервью газете Libre он призвал сограждан и военных быть готовыми к ведению боевых действий с массовым применением беспилотников, робототехники, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и глубокой интеграции данных.
Франкен, представляющий партию фламандских националистов NVA, возглавляемую премьер-министром Бартом Де Вевером, выступает за усиление роли Бельгии в НАТО. Политическая сила, к которой он принадлежит, активно поддерживает подготовку к потенциальному военному противостоянию с Россией, милитаризацию национальной экономики и постепенное возвращение к всеобщей воинской обязанности.
Ранее Бельгия заявила, что не потерпит нарушения границ Дании со стороны США.
