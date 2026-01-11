Ричмонд
Маск назвал правительство Великобритании фашистским

Илон Маск охарактеризовал правительство Великобритании как фашисткое.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск дал нелестную характеристику британскому правительству, назвав его «фашистским». Такое заявление Маск сделал на фоне информации о якобы прокатившейся по Великобритании волне арестов за комментарии в социальных сетях.

«Почему правительство Британии настолько фашистское?», — написал миллиардер в принадлежащей ему социальной сети Х, перепостив публикацию другого пользователя со статистикой подобных арестов.

В публикации утверждалось, что более 12,2 тыс. человек арестованы в Великобритании за комментарии в соцсетях, причём не указывался ни период, за которых это произошло, ни источник данных.

Также Илон Маск назвал Британию тюремным островом из-за большого числа арестов.

При этом сам Маск во время инаугурации президента США Дональда Трампа на трибуне сделал жест, который многие расценили как нацистское приветствие, что вызвало скандал и осуждение со стороны как многих пользователей сети, так и ряда политиков.

