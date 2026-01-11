Жена Мадуро сама решила следовать за ним во время захвата военными США

Дипломат рассказал, что очевидцы утверждают: изначально «брали только его», однако Флорес добровольно пошла следом.
«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации сказали, что она сама последовала за ним. Это подвиг», — отметил он.
Напомним, их тайно вывезли из Венесуэлы в ходе военной операции США, после чего Мадуро доставили в американский суд. В зал его привели без наручников, среди возможных обвинений называют наркотерроризм и незаконный оборот оружия. На слушаниях Мадуро заявил, что его похитили в ходе силовой операции. Он начал выступление на испанском языке, однако судья быстро прервал его речь.
Отдельно сообщается о состоянии Силии Флорес: ранее её защита утверждала, что во время задержания американскими военными она получила травму рёбер. Адвокат Марк Доннелли предположил, что речь может идти как об ушибе, так и о переломе. Позже стало известно, что президент Венесуэлы и его супруга получили травмы головы.
