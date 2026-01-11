Ричмонд
Жена Мадуро сама решила следовать за ним во время захвата военными США

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила последовать за мужем в момент, когда его захватили американские военные. Об этом заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьёв Live».

Источник: Life.ru

Дипломат рассказал, что очевидцы утверждают: изначально «брали только его», однако Флорес добровольно пошла следом.

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации сказали, что она сама последовала за ним. Это подвиг», — отметил он.

Напомним, их тайно вывезли из Венесуэлы в ходе военной операции США, после чего Мадуро доставили в американский суд. В зал его привели без наручников, среди возможных обвинений называют наркотерроризм и незаконный оборот оружия. На слушаниях Мадуро заявил, что его похитили в ходе силовой операции. Он начал выступление на испанском языке, однако судья быстро прервал его речь.

Отдельно сообщается о состоянии Силии Флорес: ранее её защита утверждала, что во время задержания американскими военными она получила травму рёбер. Адвокат Марк Доннелли предположил, что речь может идти как об ушибе, так и о переломе. Позже стало известно, что президент Венесуэлы и его супруга получили травмы головы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
