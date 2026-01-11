Ричмонд
Стали известны планы Израиля по новому крупному наступлению в Газе

Израильские военные планируют возобновить масштабные боевые действия в секторе Газа в марте, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Согласно полученным данным, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала план нового наступления на город Газа. Целью операции является отодвинуть существующую разграничительную линию в сторону побережья и установить контроль над дополнительными территориями.

Как заявил изданию один из арабских дипломатов, проведение такой операции невозможно без поддержки со стороны Соединённых Штатов. Тот же источник утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, не верящий в возможность полного разоружения движения ХАМАС, отдал военным соответствующее распоряжение о подготовке планов.

Ранее была оценена вероятность новой военной операции в Секторе Газа.

