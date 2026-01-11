Стали известны планы Израиля по новому крупному наступлению в Газе

Как заявил изданию один из арабских дипломатов, проведение такой операции невозможно без поддержки со стороны Соединённых Штатов. Тот же источник утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, не верящий в возможность полного разоружения движения ХАМАС, отдал военным соответствующее распоряжение о подготовке планов.