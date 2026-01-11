Al Arabiya: США нанесли удары по 35 целям ИГ* в Сирии

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) ранее сообщало о «масштабных ударах» по целям, связанным с террористической группировкой, на территории Сирии. Операция стартовала ещё 19 декабря 2025 года по распоряжению президента США Дональда Трампа и стала ответом на нападение ИГ* в районе Пальмиры 13 декабря. По версии Пентагона, тогда погибли двое бойцов Национальной гвардии США и американский переводчик, которые поддерживали операции против ИГ* в регионе.