Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Arabiya: США нанесли авиаудары по 35 целям ИГ* в Сирии

Более 20 американских истребителей принимали участие в атаках на позиции исламистов в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Авиационным ударам американских ВВС подверглись 35 объектов группировки ИГ*, находящихся на территории Сирии. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что более 20 американских истребителей выпустили около 90 высокоточных снарядов по позициям «Исламского государства»*.

Факт ударов подтвердили в Центральном командовании ВС США.

«Сегодня примерно в 12:30 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) совместно с партнерскими силами нанесли крупномасштабные удары по многочисленным объектам ИГ* по всей Сирии», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Х. Указанное в релизе время соответствует 20.30 по мск.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты наносят удары по объектам группировки ИГ* на территории Сирии.

Напомним, 13 декабря совместные силы Сирии и Соединенных Штатов были атакованы в провинции Хомс.

При этом два американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты, трое пострадали.

Президент США Дональд Трамп после этого пришёл в ярость и заявил, что гибель американских военных не останется безнаказанной. Он пригрозил исламистам серьезными ответными мерами.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше