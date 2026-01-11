Al Arabiya: США нанесли авиаудары по 35 целям ИГ* в Сирии

Авиационным ударам американских ВВС подверглись 35 объектов группировки ИГ*, находящихся на территории Сирии. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
Сообщается, что более 20 американских истребителей выпустили около 90 высокоточных снарядов по позициям «Исламского государства»*.
Факт ударов подтвердили в Центральном командовании ВС США.
«Сегодня примерно в 12:30 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) совместно с партнерскими силами нанесли крупномасштабные удары по многочисленным объектам ИГ* по всей Сирии», — сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Х. Указанное в релизе время соответствует 20.30 по мск.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты наносят удары по объектам группировки ИГ* на территории Сирии.
Напомним, 13 декабря совместные силы Сирии и Соединенных Штатов были атакованы в провинции Хомс.
При этом два американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты, трое пострадали.
Президент США Дональд Трамп после этого пришёл в ярость и заявил, что гибель американских военных не останется безнаказанной. Он пригрозил исламистам серьезными ответными мерами.
*Организация признана террористической и запрещена в России.