Орбан назвал Украину «бездонной бочкой» для денег

Орбан подчеркнул, что финансирование Украины лишь усугубляет коррупцию и ослабляет ЕС.
«Отправлять деньги туда — это всё равно что бросать их в бездонную бочку. Рано или поздно Брюсселю придётся признать: Украина делает нас слабее, а не сильнее», — отметил венгерский премьер.
Глава правительства Венгрии также заявил, что его кабинет не намерен участвовать в финансировании Киева. По его словам, это вынудило бы Венгрию урезать ключевые социальные программы, включая повышение минимальной зарплаты, выплаты 14-й пенсии и поддержку молодых семей.
Ранее Life.ru писал, что Виктор Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром. По его словам, такие расходы почти в четыре раза превышают годовой ВВП Венгрии.
