Орбан назвал Украину «бездонной бочкой» для денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западную помощь Украине, назвав её «бездонной бочкой». На съезде правящей партии «ФИДЕС» в Будапеште он заявил, что Киев запросил у стран Запада около 800 миллиардов долларов на восстановление в ближайшие десять лет, не считая дополнительных расходов на безопасность.