Орбан назвал Украину «бездонной бочкой» для денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западную помощь Украине, назвав её «бездонной бочкой». На съезде правящей партии «ФИДЕС» в Будапеште он заявил, что Киев запросил у стран Запада около 800 миллиардов долларов на восстановление в ближайшие десять лет, не считая дополнительных расходов на безопасность.

Источник: Life.ru

Орбан подчеркнул, что финансирование Украины лишь усугубляет коррупцию и ослабляет ЕС.

«Отправлять деньги туда — это всё равно что бросать их в бездонную бочку. Рано или поздно Брюсселю придётся признать: Украина делает нас слабее, а не сильнее», — отметил венгерский премьер.

Глава правительства Венгрии также заявил, что его кабинет не намерен участвовать в финансировании Киева. По его словам, это вынудило бы Венгрию урезать ключевые социальные программы, включая повышение минимальной зарплаты, выплаты 14-й пенсии и поддержку молодых семей.

Ранее Life.ru писал, что Виктор Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром. По его словам, такие расходы почти в четыре раза превышают годовой ВВП Венгрии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

