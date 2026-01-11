WSJ: в администрации Трампа обсудили планы ударов по Ирану

В то же время другой чиновник подчеркнул, что единой позиции относительно дальнейших действий достигнуто не было, а переброска военной техники или личного состава в рамках подготовки к возможной атаке не осуществлялась. По словам источников, эти обсуждения носят плановый характер и рассматриваются как часть стандартного процесса военного планирования. Они также отметили, что признаков скорой или неизбежной атаки на Иран на данный момент нет.