WSJ: в администрации Трампа обсудили планы ударов по Ирану

США рассматривают возможность ударов по Ирану.
Администрация президента США Дональда Трампа провела предварительные консультации о потенциальных ударах по территории Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.
«Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможных ударов по Ирану», — передает WSJ. По информации издания, в ходе обсуждений рассматривались, в частности, возможные объекты для поражения. Один из собеседников из числа официальных лиц заявил, что среди вариантов фигурирует масштабная авиационная операция с нанесением ударов по нескольким иранским военным целям.
В то же время другой чиновник подчеркнул, что единой позиции относительно дальнейших действий достигнуто не было, а переброска военной техники или личного состава в рамках подготовки к возможной атаке не осуществлялась. По словам источников, эти обсуждения носят плановый характер и рассматриваются как часть стандартного процесса военного планирования. Они также отметили, что признаков скорой или неизбежной атаки на Иран на данный момент нет.