WSJ: в администрации Трампа обсудили планы ударов по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа провела предварительные консультации о потенциальных ударах по территории Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.

США рассматривают возможность ударов по Ирану.

Администрация президента США Дональда Трампа провела предварительные консультации о потенциальных ударах по территории Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц.

«Чиновники администрации американского президента Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможных ударов по Ирану», — передает WSJ. По информации издания, в ходе обсуждений рассматривались, в частности, возможные объекты для поражения. Один из собеседников из числа официальных лиц заявил, что среди вариантов фигурирует масштабная авиационная операция с нанесением ударов по нескольким иранским военным целям.

В то же время другой чиновник подчеркнул, что единой позиции относительно дальнейших действий достигнуто не было, а переброска военной техники или личного состава в рамках подготовки к возможной атаке не осуществлялась. По словам источников, эти обсуждения носят плановый характер и рассматриваются как часть стандартного процесса военного планирования. Они также отметили, что признаков скорой или неизбежной атаки на Иран на данный момент нет.

