Карты, звонки и счета под контролем: Какие законы Госдума примет в 2026 году

Отдельный блок законов затронет россиян, скрывающихся за рубежом. Для таких лиц смогут вводить заморозку счетов, ограничения на сделки с недвижимостью, запрет на регистрацию бизнеса и отказ в электронных госуслугах. В «чёрный список», который будет вести Генпрокуратура, попадут, в том числе осуждённые, иноагенты и фигуранты дел о дискредитации армии и призывах к санкциям.