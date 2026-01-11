Карты, звонки и счета под контролем: Какие законы Госдума примет в 2026 году

Один из ключевых пакетов касается борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Депутаты намерены перекрыть схемы вывода украденных средств, обязать банки усиливать защиту онлайн-сервисов и ограничить число банковских карт на одного человека. Также планируется ввести обязательную маркировку международных звонков и усилить взаимодействие банков с операторами связи, чтобы подозрительные операции блокировались быстрее.
Отдельный блок законов затронет россиян, скрывающихся за рубежом. Для таких лиц смогут вводить заморозку счетов, ограничения на сделки с недвижимостью, запрет на регистрацию бизнеса и отказ в электронных госуслугах. В «чёрный список», который будет вести Генпрокуратура, попадут, в том числе осуждённые, иноагенты и фигуранты дел о дискредитации армии и призывах к санкциям.
Параллельно власти запускают масштабную цифровую реформу. В России появится единая платформа «ГосТех», которая объединит системы госорганов и фондов, а в перспективе на неё планируют перевести портал госуслуг. Идея — привести все сервисы к единому стандарту и сократить число сбоев и дублирующих функций.
Социальный блок тоже расширят. Ветеранам боевых действий, участвовавшим в СВО не менее полугода, хотят дать право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней. Также Госдума намерена узаконить передвижные аптеки для труднодоступных районов, где люди месяцами остаются без лекарств.
Кроме того, депутаты обсудят контроль за условно-досрочно освобождёнными, новые правила детского отдыха, уточнение понятий медицинской помощи и возможность для наследников распоряжаться средствами с налогового счёта умершего. Большая часть инициатив может быть принята уже в январе, передаёт RG.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроекты об упрощении взыскания алиментов за границей. Документы касаются исполнения судебных решений в странах СНГ. Новые правила должны помочь быстрее получать выплаты с родителей, живущих за пределами России.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.