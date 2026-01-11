Ричмонд
Посол РФ в Венесуэле сообщил, что Мадуро был один в момент захвата

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошёл в момент, когда в непосредственной близости от лидера страны не было охраны.

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошёл в момент, когда в непосредственной близости от лидера страны не было охраны. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол Российской Федерации в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский дипломат пояснил, что хотя возле здания и в соседних строениях находились люди, обеспечивавшие контроль над территорией, никто из них не смог оперативно подойти к президенту. Причиной этому послужил шквальный огонь, который вёлся по любой движущейся цели.

По словам посла, операция по захвату изначально планировалась как беспощадная, не предполагавшая оставить кого-либо в живых.

3 января президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле, а также похищения и вывоза за пределы страны Николаса Мадуро с женой.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину отмены «второй волны» ударов по Венесуэле.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
