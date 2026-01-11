Посол РФ в Венесуэле сообщил, что Мадуро был один в момент захвата

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошёл в момент, когда в непосредственной близости от лидера страны не было охраны. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол Российской Федерации в республике Сергей Мелик-Багдасаров.
Российский дипломат пояснил, что хотя возле здания и в соседних строениях находились люди, обеспечивавшие контроль над территорией, никто из них не смог оперативно подойти к президенту. Причиной этому послужил шквальный огонь, который вёлся по любой движущейся цели.
По словам посла, операция по захвату изначально планировалась как беспощадная, не предполагавшая оставить кого-либо в живых.
3 января президент США Дональд Трамп подтвердил факт нанесения масштабных ударов по Венесуэле, а также похищения и вывоза за пределы страны Николаса Мадуро с женой.
