Посол РФ объяснил, почему венесуэльские силы ПВО не смогли противостоять США

«Для грамотного управления ПВО нужна надёжная связь. На этом этапе были серьёзные проблемы, а часть личного состава была в отпусках», — отметил дипломат.
Он не исключил и возможность конспиративных сценариев, когда приказы не были своевременно отданы. При этом, по словам Мелик-Багдасарова, Венесуэла не сдалась, а просто реалистично оценила свои возможности.
«Опыт показал, что вооружённые силы республики оказались не готовы к отражению такой агрессии. За эти дни они сделали выводы, а сейчас остаётся только дипломатия», — подчеркнул посол.
Ранее Life.ru писал, что успех операции США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро объясняется тщательной подготовкой. Эксперт по Латинской Америке отметил, что американцы используют военных, дипломатов и СМИ для прогнозирования событий. Такой комплексный подход позволяет Белому дому заранее влиять на исход операций и получать стратегическое преимущество.
