Посол РФ объяснил, почему венесуэльские силы ПВО не смогли противостоять США

Во время недавней атаки США станции дальнего обнаружения ПВО Венесуэлы столкнулись с серьёзными проблемами связи и оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решений. Об этом сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире канала «Соловьёв Live».

Источник: Life.ru

«Для грамотного управления ПВО нужна надёжная связь. На этом этапе были серьёзные проблемы, а часть личного состава была в отпусках», — отметил дипломат.

Он не исключил и возможность конспиративных сценариев, когда приказы не были своевременно отданы. При этом, по словам Мелик-Багдасарова, Венесуэла не сдалась, а просто реалистично оценила свои возможности.

«Опыт показал, что вооружённые силы республики оказались не готовы к отражению такой агрессии. За эти дни они сделали выводы, а сейчас остаётся только дипломатия», — подчеркнул посол.

Ранее Life.ru писал, что успех операции США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро объясняется тщательной подготовкой. Эксперт по Латинской Америке отметил, что американцы используют военных, дипломатов и СМИ для прогнозирования событий. Такой комплексный подход позволяет Белому дому заранее влиять на исход операций и получать стратегическое преимущество.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

