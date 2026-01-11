Ричмонд
В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара «Орешником»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения «Орешника», такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Getty Images

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией» —сказал он.

По словам Ваннера, на Западе сейчас идет обширная дискуссия о размещении войск на Украине, однако игнорирование позиции России рискует завести ее в тупик.

«Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?» — задался вопросом корреспондент.

Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

В МИД России не раз отмечали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

