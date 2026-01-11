Обыски прошли у водителя Ермака

Не уточняется, удалось ли найти доказательства, связанные с расследованием, которое касается верхних эшелонов украинской власти. Источники издания отметили, что расследование в отношении Ермака «продолжается в активной фазе», при этом в НАБУ стараются не форсировать процесс, чтобы собрать убедительную доказательную базу для суда.