Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обыски прошли у водителя Ермака

Украинские следователи из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у водителя бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. В ходе следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители информации, сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

Не уточняется, удалось ли найти доказательства, связанные с расследованием, которое касается верхних эшелонов украинской власти. Источники издания отметили, что расследование в отношении Ермака «продолжается в активной фазе», при этом в НАБУ стараются не форсировать процесс, чтобы собрать убедительную доказательную базу для суда.

Ранее Life.ru писал, что НАБУ выявило многомиллионную коррупционную схему в Минобороны Украины. В деле фигурируют бывшие помощники нардепов и чиновники, которые переплатили почти 50 миллионов рублей за авиационные шины, перепродавая их через частные компании с огромной наценкой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.