WSJ: чиновники Трампа обсудили вероятные цели ударов по Ирану

Власти США обсуждали возможные сценарии нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском руководстве, уточнив, что речь шла о предварительном планировании на случай необходимости.
По данным издания, среди рассматриваемых вариантов упоминалась возможность проведения широкомасштабной серии авиаударов по нескольким объектам. При этом источники отмечают, что такие обсуждения укладываются в рамки стандартного военного планирования, а признаков принятия решения о реальном проведении атак или достижения консенсуса по этому вопросу пока нет. Также не зафиксировано переброски военных сил или техники для подготовки к подобной операции.
Президент США Дональд Трамп уже выступал с предупреждением в адрес иранских властей, заявив о возможных последствиях в случае гибели протестующих и допустив ответные меры при применении огня. В тот же день он также заявил о готовности Соединённых Штатов оказать Ирану поддержку, не уточнив конкретных форм такого участия.
Накануне сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви призвал жителей страны к захвату городов. Он также попросил участников протестов, особенно тех, кто работает в ключевых секторах экономики, выйти на всеобщую забастовку.