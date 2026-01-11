WSJ: чиновники Трампа обсудили вероятные цели ударов по Ирану

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов упоминалась возможность проведения широкомасштабной серии авиаударов по нескольким объектам. При этом источники отмечают, что такие обсуждения укладываются в рамки стандартного военного планирования, а признаков принятия решения о реальном проведении атак или достижения консенсуса по этому вопросу пока нет. Также не зафиксировано переброски военных сил или техники для подготовки к подобной операции.