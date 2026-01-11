Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: чиновники Трампа обсудили вероятные цели ударов по Ирану

Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Власти США обсуждали возможные сценарии нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском руководстве, уточнив, что речь шла о предварительном планировании на случай необходимости.

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов упоминалась возможность проведения широкомасштабной серии авиаударов по нескольким объектам. При этом источники отмечают, что такие обсуждения укладываются в рамки стандартного военного планирования, а признаков принятия решения о реальном проведении атак или достижения консенсуса по этому вопросу пока нет. Также не зафиксировано переброски военных сил или техники для подготовки к подобной операции.

Президент США Дональд Трамп уже выступал с предупреждением в адрес иранских властей, заявив о возможных последствиях в случае гибели протестующих и допустив ответные меры при применении огня. В тот же день он также заявил о готовности Соединённых Штатов оказать Ирану поддержку, не уточнив конкретных форм такого участия.

Накануне сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви призвал жителей страны к захвату городов. Он также попросил участников протестов, особенно тех, кто работает в ключевых секторах экономики, выйти на всеобщую забастовку.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше