Во время захвата Мадуро рядом с ним никого не было, заявил посол РФ

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал новые детали о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги. В эфире «Соловьёв Live» дипломат заявил, что в момент операции рядом с венесуэльским лидером фактически не оказалось никого.

Источник: Life.ru

По словам посла, люди находились около здания и контролировали соседние постройки, однако из-за интенсивного огня ситуация быстро стала неконтролируемой. Он описал происходящее как крайне жёсткую операцию: «Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится… То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала».

Ранее Life.ru сообщал, что 3 января в Каракасе Николаса Мадуро захватили американские военные и затем вывезли в США вместе с супругой. Утверждается, что венесуэльскому лидеру предъявили обвинения, связанные с наркоторговлей. В Венесуэле обязанности главы государства официально перешли к вице-президенту Делси Родригес, которая, по этой информации, сразу начала взаимодействие с американскими представителями.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

