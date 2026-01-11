Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск назвал британское правительство фашистским

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Илон Маск назвал правительство Великобритании фашистским из-за большого количество арестов в стране за комментарии в интернете.

Источник: Reuters

«Почему правительство Великобритании такое фашистское?» — написал он в X в ответ на публикацию, в которой говорится, что в Великобритании за комментарии в интернете арестовали более 12 тыс. человек.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что власти Соединенного Королевства могут принять жесткие меры в отношении принадлежащей Маску X, вплоть до ее запрета на территории Великобритании, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше