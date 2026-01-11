Маск назвал британское правительство фашистским

«Почему правительство Великобритании такое фашистское?» — написал он в X в ответ на публикацию, в которой говорится, что в Великобритании за комментарии в интернете арестовали более 12 тыс. человек.
Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что власти Соединенного Королевства могут принять жесткие меры в отношении принадлежащей Маску X, вплоть до ее запрета на территории Великобритании, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.
