WSJ: власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Правозащитная организация HRANA сообщала о 65 погибших, в числе которых семеро детей, а также 14 силовиков и один гражданский чиновник.