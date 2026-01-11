WSJ: власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану

По словам собеседника WSJ, один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар по нескольким военным целям Ирана. Другой источник уточнил, что единого мнения по поводу действий США пока нет.
Собеседники издания добавили, что обсуждение ударов — часть стандартного планирования. Признаков неминуемой атаки на Иран, по их словам, нет.
Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Правозащитная организация HRANA сообщала о 65 погибших, в числе которых семеро детей, а также 14 силовиков и один гражданский чиновник.