Глава МО Бельгии Франкен призвал готовиться к войне: вот что он имел в виду

Минобороны Бельгии признало неготовность страны к войнам будущего.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия не готова к ведению войны с использованием передовых технологий, в частности, роботов, дронов и других достижений науки и техники. Такое заявление сделал глава минобороны этой стран Тео Франкен, призвав готовиться к «войне будущего».

«То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы», — сказал министр в интервью изданию Libre.

Франкен известен тем, что пригрозил «сравнять Москву с землей», говоря о гипотетическом сценарии развития событий.

Эти заявления были негативно встречены мировой общественностью. В частности, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Франкена безумцем и раскритиковал его за угрозы в адрес России.

После этого Франкен попытался оправдаться, утверждая, что не угрожал стереть Москву с лица Земли, просто его слова были неверно интерпретированы журналистами.