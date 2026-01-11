Бельгия не готова к ведению войны с использованием передовых технологий, в частности, роботов, дронов и других достижений науки и техники. Такое заявление сделал глава минобороны этой стран Тео Франкен, призвав готовиться к «войне будущего».
«То же самое касается робототехники, интеграции данных, беспилотников, квантовых компьютеров… Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент мы к ней не готовы», — сказал министр в интервью изданию Libre.
Франкен известен тем, что пригрозил «сравнять Москву с землей», говоря о гипотетическом сценарии развития событий.
Эти заявления были негативно встречены мировой общественностью. В частности, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Франкена безумцем и раскритиковал его за угрозы в адрес России.
После этого Франкен попытался оправдаться, утверждая, что не угрожал стереть Москву с лица Земли, просто его слова были неверно интерпретированы журналистами.