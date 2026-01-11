Стало известно о неудачном ракетном ударе США по террористам в Нигерии

Американский ракетный удар по целям в Нигерии, нанесённый в конце декабря, оказался не столь эффективным, как планировалось.
Согласно информации газеты The Washington Post, основанной на данных нигерийских официальных лиц, четыре из шестнадцати запущенных крылатых ракет Tomahawk не взорвались.
Инцидент произошёл во время операции против террористической группировки «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) на северо-западе страны. Неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены в различных локациях: одна на луковом поле в деревне Джабо, другая в жилых постройках в населённом пункте Оффа, третья в сельскохозяйственном поле неподалёку от того же селения, а четвёртая — в лесу возле Зугурмы.
Как отмечают нигерийские и западные эксперты, скорее всего, удар был нацелен не на верхушку террористической организации, а на рядовых боевиков.
В октябре президент США Дональд Трамп подчёркивал сложность и мощь ракет Tomahawk, отмечая, что для освоения их применения требуются длительные интенсивные тренировки.
Ранее сообщалось, что парламентские партии Гренландии осудили давление США на остров.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.