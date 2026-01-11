Ричмонд
Сийярто указал на риск войны РФ и Европы в случае отправки войск на Украину

Великобритания и Франция готовятся к продолжению конфликта на Украине, что может спровоцировать возможную войну с Россией. Об этом 10 января предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на съезде правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Источник: Reuters

«В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу», — заявил он.

Политик также указал, что среди политических лидеров ЕС «свирепствует военный фанатизм».

