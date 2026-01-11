«В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну. Их цель — пусть нам это будет ясно — заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу», — заявил он.
Политик также указал, что среди политических лидеров ЕС «свирепствует военный фанатизм».
