Telegraph: Британия может отправить войска в Гренландию

По ее информации, военное командование Соединенного Королевства разрабатывает планы по формированию миссии НАТО в Гренландии. Отмечается, что в последние дни британские чиновники провели несколько встреч с европейскими коллегами, в том числе из Франции и ФРГ, для начала подготовки к дислоцированию воинских контингентов. Издание указало, что пока планы находятся на ранней стадии. Предполагается, что Лондон может выделить для миссии НАТО не только личный состав, но и военные корабли и самолеты.