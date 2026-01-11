Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times of Israel: Израиль готовит новое наступление в Газе в марте

Израиль подготовил планы новой наступательной операции в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, начало которой, по данным СМИ, намечено на март. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на источники в израильском руководстве.

Согласно имеющейся информации, предполагается наступление в направлении города Газа. Целью операции называется расширение зоны контроля Израиля внутри анклава за пределы действующей так называемой «жёлтой линии».

В публикации также отмечается, что реализация этих планов во многом зависит от позиции США. По данным дипломатических источников, Вашингтон стремится сохранить режим прекращения огня, установленный в октябре 2025 года, и перейти ко второму этапу урегулирования, предусматривающему разоружение ХАМАС.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сотрудничая с США в вопросах перемирия, якобы сомневается в возможности разоружения радикального движения, что и стало причиной подготовки военными альтернативных сценариев действий.

Ранее Нетаньяху заявлял о жёсткой позиции страны в вопросах региональной безопасности, подчеркнув, что Израиль не допустит восстановления иранской ядерной программы и возобновления производства баллистических ракет.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше