«Это рискованно»: на Западе оценили новый замысел Зеленского

По мнению издания, эти изменения продиктованы стремлением Зеленского вновь сконцентрировать власть в своих руках, одновременно дистанцировавшись от череды коррупционных скандалов и военных неудач. На президента оказывается серьёзное давление из-за расследований коррупции, тупиковой ситуации в переговорах о прекращении огня, а также из-за отставки его давнего соратника Андрея Ермака, что в совокупности и вынудило его пойти на жёсткие кадровые решения.