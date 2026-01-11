Welt: Размещение войск ЕС на Украине может спровоцировать удар «Орешником»

«Возможно, это намёк, что Европа ни при каких обстоятельствах не должна думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — заявил он.
Ваннер добавил, что на Западе ведётся активная дискуссия о возможном развёртывании войск, однако игнорирование позиции Москвы может завести ситуацию в тупик.
Ранее Life.ru писал, что Великобритания зарезервировала 200 млн фунтов на развертывание войск на Украине. Средства выделены из оборонного бюджета страны и предназначены для подготовки многонациональных сил. Глава Минобороны Джон Хили подтвердил, что эти деньги будут использованы в случае необходимости отправки британских военных.
