Welt: Размещение войск ЕС на Украине может спровоцировать удар «Орешником»

Отправка европейских солдат на Украину в составе миротворческих сил может стать поводом для применения российского «Орешника», считает корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

Источник: Life.ru

«Возможно, это намёк, что Европа ни при каких обстоятельствах не должна думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — заявил он.

Ваннер добавил, что на Западе ведётся активная дискуссия о возможном развёртывании войск, однако игнорирование позиции Москвы может завести ситуацию в тупик.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания зарезервировала 200 млн фунтов на развертывание войск на Украине. Средства выделены из оборонного бюджета страны и предназначены для подготовки многонациональных сил. Глава Минобороны Джон Хили подтвердил, что эти деньги будут использованы в случае необходимости отправки британских военных.

